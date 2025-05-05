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18:59, 5 мая 2025Мир

Орбан раскрыл причины открытого конфликта с Зеленским

Орбан заявил, что был вынужден пойти на открытый конфликт с Зеленским
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что был вынужден пойти на открытый конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

По словам венгерского премьера, он до недавнего времени успешно избегал ссор с Зеленским, однако ему пришлось отказаться от этого правила после того, как украинский лидер выразил недовольство по поводу проходящего в Венгрии референдума по вопросу о приеме Украины в Европейский союз (ЕС).

«В международной политике это может быть истолковано только как серьезная угроза, а венграм нельзя угрожать, и мы не можем мириться с такими угрозами. Мне пришлось сделать такой шаг и пойти на открытый конфликт», — заключил он.

Ранее Орбан заявил, что Европейский союз разоряется, спонсируя Украину. Он отметил, что Евросоюз «ввозит на Украину деньги на тачках».

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