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13:56, 5 мая 2025Силовые структуры

Осужденный на пожизненное националист Королев предстал перед судом в Москве по новому делу

В Москве суд начал рассмотрение нового дела осужденного националиста Королева
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению нового уголовного дела в отношении националиста Николая Королева (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), осужденного на пожизненный срок за терроризм. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, новое дело связано с созданием террористического сообщества «Белая масть», на скамье подсудимых оказались также его участники. Сам Королев вину не признал.

В 2008 году он был приговорен к пожизненному заключению по делу о взрыве на Черкизовском рынке, а спустя четыре года был осужден еще на 15 лет за расправу над гражданином КНДР. В сентябре 2023 года сообщалось о задержании лидеров «Белой масти», готовивших серию тяжких преступлений, в том числе против интересов страны. Правоохранительные органы считают Королева идеологическим лидером и вдохновителем деятельности сообщества, который передавал указания другим неонацистам через свою жену.

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