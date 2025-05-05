Пилота самолета с россиянами на борту ослепили во время рейса

Aviaincident: Пилота S7 ослепили лазером во время рейса в Иркутск

Пилота российской авиакомпании S7 пытались ослепить во время полета. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел 3 мая на рейсе Airbus A320 с пассажирами на борту из Сочи в Иркутск. Когда самолет подлетал к аэропорту прибытия, командир воздушного судна сообщил, что был ослеплен лазером.

Уточняется, что луч зеленого цвета был направлен на кабину экипажа со стороны села Раздолье. Несмотря на произошедшее, посадка прошла благополучно.

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