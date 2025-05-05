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09:33, 5 мая 2025Путешествия

Пилота самолета с россиянами на борту ослепили во время рейса

Aviaincident: Пилота S7 ослепили лазером во время рейса в Иркутск
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Пилота российской авиакомпании S7 пытались ослепить во время полета. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел 3 мая на рейсе Airbus A320 с пассажирами на борту из Сочи в Иркутск. Когда самолет подлетал к аэропорту прибытия, командир воздушного судна сообщил, что был ослеплен лазером.

Уточняется, что луч зеленого цвета был направлен на кабину экипажа со стороны села Раздолье. Несмотря на произошедшее, посадка прошла благополучно.

Ранее лайнер авиакомпании «Азимут» сбил зайца во время посадки в авиагавани Сочи. Пассажирский Superjet-100 прилетел из израильского Тель-Авива.

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