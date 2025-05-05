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08:29, 5 мая 2025Россия

Под плитами в доме на юго-западе Москвы усилилось тление

Shot: В доме на улице Генерала Тюленева усилилось тление под плитами
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В доме на улице Генерала Тюленева, где вечером 4 мая произошел пожар с предшествующим ему взрывом, усилилось тление под плитами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, на место уже выдвинулись пожарные расчеты, однако пока они не могут начать тушение, так как сперва необходимо разобрать конструкции.

Ранее сообщалось, что причиной пожара, по предварительным данным, стал взрыв газа. Позднее в МЧС сообщали, что пожар удалось ликвидировать.

Жертвами происшествия стали два человека, в больницу попали пятеро жильцов, в том числе дети.

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