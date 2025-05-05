Порнозвезде предложили сделать одну вещь за три миллиона рублей и получили отказ

Британская порнозвезда Лили Филлипс рассказала о желаниях поклонников, которые она не станет исполнять даже за большие деньги. Об этом пишет издание The Times.

Филлипс прославилась в конце 2024 года, когда переспала со 101 мужчиной за восемь часов. В интервью The Times она заметила, что, несмотря на это, остаются вещи, которые вызывают у нее отторжение.

В частности, по словам Филлипс, она отвечала отказом на предложения поклонников, просивших снять видео с пеггингом — разновидностью анального секса, при котором женщина использует страпон, или фаллоимитатор, для проникновения в мужчину.

Самая вызывающая просьба была связана с животным. «Мне обещали 30 тысяч, если бы я снялась в сцене с козлом», — пожаловалась Лили Филлипс в интервью The Times. Она ответила на это предложение отказом.

Ранее порнозвезда Бонни Блю заявила, что самые странные запросы и желания бывают у очень состоятельных людей. «Видимо, чем больше у тебя денег, тем более странным ты можешь быть», — предположила она.