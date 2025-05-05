Повара осудили на 17 лет за убийство командира в зоне СВО

«Ъ»: Повара Парилова осудили на 17 лет за убийство командира взвода в зоне СВО

Повара хозяйственного отделения Максима Парилова осудили на 17 лет колонии строгого режима за убийство командира взвода хозяйственного обеспечения в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фигуранта приговорил Южный окружной военный суд за преступление по пункту «б» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга»), апелляционный военный суд оставил приговор в силе. Осужденного также лишили звания сержанта.

Парилов попал на СВО по мобилизации. 19 марта 2024 года на позициях мотострелкового батальона он отдыхал в землянке с товарищем, распивал спиртное и употребил наркотические вещества. После этого повар решил пострелять из автомата, на звук выстрелов прибежал командир взвода.

Прапорщик устроил разнос подчиненным за их повеление, тогда Парилов выстрелил в него из автомата, несколько пуль попали офицеру в голову. После этого сержант разбудил товарищей и рассказал, что застрелил прапорщика. Утром тело взводного обнаружили в лесополосе, а повара задержали. Он признался в содеянном, однако обжаловал приговор в апелляционной инстанции.

Адвокат фигуранта настаивал, что признание мужчина сделал под физическим и психологическим давлением, на его теле обнаружили многочисленные следы побоев. Кроме того, по версии защиты, военнослужащего могли оговорить сослуживцы, на автомате не нашли его отпечатков пальцев, а на руках — следов пороха. Тем не менее, суд оставил приговор в силе.

Ранее в Подмосковье завершился судебный процесс, в ходе которого представители двух военных-участников СВО стремились добиться пожизненного наказания для человека, который расправился над ними. Обвиняемый настаивал, что их смерть связана с результатом нападения на позиции диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

