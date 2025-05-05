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06:30, 7 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Названы продолжающие воровать электричество даже в выключенном состоянии приборы

Физик Буряков: Современные телевизоры потребляют энергию, когда выключены
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Даже когда техника не работает, а просто подключена к розетке, она может незаметно расходовать электроэнергию — это явление называют «фантомным» потреблением, сообщил старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков. В беседе с «Лентой.ру» он назвал приборы, которые продолжают воровать электричество даже в выключенном состоянии.

По словам эксперта, большинство современных устройств не отключаются полностью, а переходят в дежурный режим. Это нужно для быстрого включения, поддержания сетевого соединения или сохранения настроек, пояснил Буряков.

«Особенно заметно фантомное потребление у медиатехники. Современные телевизоры, особенно Smart TV, даже в выключенном состоянии могут тратить от 0,5 до 3 ватт. Они поддерживают интернет-соединение, обновляют прошивку и ждут сигнала с пульта. Игровые консоли в режиме ожидания потребляют 10-23 ватта, особенно если продолжаются загрузки обновлений. Музыкальные центры и AV-ресиверы в "спящем" режиме расходуют обычно от 0,1 до 2 ватт в зависимости от наличия сетевых функций», — предупредил физик.

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Сетевые устройства — еще один значительный источник скрытого энергопотребления, предостерег он. Так, роутеры, работающие круглосуточно, используют 5-20 ватт, а сетевые хранилища данных (NAS) даже в простое могут тратить 5-15 ватт у энергоэффективных моделей и до 30-40 ватт у более «мощных» устройств.

На кухне скрытыми потребителями электроэнергии становятся кофемашины (около 1 ватта), а также духовые шкафы и микроволновки с электронными дисплеями (1-3 ватта), поделился собеседник «Ленты.ру». Кондиционеры и обогреватели с пультом дистанционного управления, по его словам, тоже не отключаются полностью — их датчики требуют постоянного питания, что добавляет еще 0,5-3 ватта в режиме ожидания.

Среди менее очевидных "пожирателей" энергии — зарядные устройства премиум-класса, которые могут расходовать до 3 ватт из-за сложных схем стабилизации, умные колонки (2-5 ватт для постоянного прослушивания окружения) и электрические полотенцесушители (10-15 ватт в режиме поддержания температуры)

Арсений Буряковфизик

Чтобы сократить ненужные расходы, эксперт посоветовал выработать привычку выдергивать зарядные устройства, когда они не используются, или подключать телевизор и другую технику к удлинителю с кнопкой выключения. Роутер же можно отключать на ночь, если он не нужен. При покупке новой техники он призвал обращать внимание на класс энергоэффективности. Умные розетки с таймером тоже помогают контролировать потребление, заключил специалист.

Ранее депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил, что неправильная установка электрического котла для обогрева комнат на даче может привести к пожару.

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