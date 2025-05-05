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01:10, 5 мая 2025Мир

Пушков заявил о начале самоликвидации Германии

Пушков: В ФРГ начался процесс самоликвидации при активной поддержке населения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В ФРГ начался процесс самоликвидации при активной поддержке населения, заявил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

По его словам, 48 процентов немцев в той или степени поддерживают идею запрета политической партии «Альтернатива для Германии» как экстремистской организации. По мнению политика, они еще «не наелись мигрантов с ножами и мачете, режущих немцев, наездов автомобилей на прохожих и посетителей ярмарк, ограблений и нападений на женщин».

«Эти 48 процентов активно участвуют в том, что немецкий социал-демократ Тилло Сарацин назвал самоликвидацией Германии», — подчеркнул он.

В январе Пушков заявил, что продолжая следовать политике открытых дверей и высказываясь в защиту мигрантов, немецкое власти держат курс на самоуничтожение Германии.

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