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03:10, 5 мая 2025Мир

Раскрыта стратегия США в Черном море

National Interest: США нужна Румыния как союзник для стратегии на Черном море
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Для осуществления стратегии на Черном море, США необходим союзник в виде Румынии. Об этом написал журнал The National Interest.

Автор материла указывает, что для США нет более важного союзника, чем Румыния, для обеспечения американских интересов в регионе. «Будучи прифронтовым членом НАТО и ЕС, Румыния стала якорем юго-востока Европы и может похвастаться доказанной военной солидарностью с Америкой, от Ирака до Афганистана», — отмечается в статье.

Ранее власти США отменили безвизовый режим с Румынией, введенный предыдущей американской администрацией во главе с экс-президентом страны Джо Байденом. «Румыния была включена в список 9 января 2025 года, но это определение не было реализовано до его отмены 2 мая 2025 год», — сказали в ведомстве.

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