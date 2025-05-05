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01:35, 5 мая 2025Россия

Раскрыты подробности работы ПВР для жильцов горевшей многоэтажки в Москве

РИА Новости: В Москве с жильцами горевшей многоэтажки работают психологи и врачи
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Москве в пункте временного размещения (ПВР) с жильцами горевшей многоэтажки на улице Генерала Тюленева работают специалисты, в частности, психологи и врачи. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в ПВР, развернутом в школе, также присутствуют полицейские и большое количество волонтеров. Сейчас там расставляют раскладушки, для эвакуированных уже накрыли стол.

«При этом семьи с детьми разместят отдельно по кабинетам школы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в доме, где произошел пожар, уже восстановили электроснабжение.

Пожар в доме на улице Генерала Тюленева произошел вечером 4 мая. Ему предшествовал мощный взрыв. По данным МЧС, сейчас пожар уже ликвидирован.

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