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10:32, 5 мая 2025Забота о себе

Ребенку с редким заболеванием врачи разрешили выходить на улицу только после заката

El Periodico: В Испании ребенку с ксеродермой запретили выходить на улицу днем
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Испании медики диагностировали у 12-летнего ребенка редкое заболевание, из-за которого разрешили ему выходить на улицу только после заката. Его историю рассказало издание El Periodico.

Врачи обнаружили у ребенка пигментную ксеродерму, из-за которой его кожа чрезмерно чувствительна к ультрафиолету, поэтому повышается риск развития рака. В настоящее время лечения от данного заболевания не существует, из-за чего спокойно выйти из дома мальчик может только после заката.

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Запрет врачей на нахождение на улице днем нарушается исключительно для похода в школу, но ребенок должен быть полностью защищен от солнца. Так, он использует солнцезащитный крем, одежду с длинными рукавами, перчатки, брюки, очки и шляпу с защитным экраном, а также всегда носит с собой измеритель ультрафиолетового излучения. По словам матери мальчика, из-за этого его социальная жизнь серьезно ограничена.

Ранее дерматолог Яна Ходневич рассказала, как не допустить появления пигментных пятен. По ее словам, для этого необходимо использовать солнцезащитные средства с SPF.

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