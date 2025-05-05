«Росатом» подал в суд из-за убытков от разрыва контракта на строительство АЭС в Финляндии

«Росатом» потребовал взыскать почти 228 млрд рублей с финских Fortum и Outokumpu

Предприятия «Росатома» АО «ТВЭЛ», АО «Русатом энерго интернешнл» и RAOS Project подали иск в Арбитражный суд Москвы к энергетической компании Fortum и производителю стали из Финляндии Outokumpu. Об этом сообщает ТАСС.

В материале говорится, что российская госкорпорация требует взыскать с иностранного бизнеса почти 228 миллиардов рублей убытков, причиненных неправомерным расторжением контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1» и рядом других нарушений, включая отказ в возврате займа.

Контракт на строительство был заключен в 2013 году. Весной 2022-го подписавшая его финская Fennovoima объявила о расторжении соглашения, объяснив такой шаг задержками со стороны российской стороны. Позднее, напоминает агентство, международный совет по разрешению споров признал предпринятые шаги, включая отказ Fennovoima в приемке работ, выполненных RAOS Project, неправомерным.

В 2023 году российские активы Fortum, стоимость которых в компании оценивали в 1,7 миллиарда евро, указом президента РФ Владимира Путина передали под временное управление Росимущества. После этого в Финляндии уведомили российскую сторону о планах добиваться компенсации в международном суде. Также в Fortum подчеркивают, что считают бизнес, о котором идет речь, своим. В России, впрочем, этого факта не оспаривают — в Кремле отмечали, что указ главы государства не лишает владельцев их активов.