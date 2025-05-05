Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:13, 5 мая 2025Экономика

«Росатом» подал в суд из-за убытков от разрыва контракта на строительство АЭС в Финляндии

«Росатом» потребовал взыскать почти 228 млрд рублей с финских Fortum и Outokumpu
Дмитрий Воронин

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Предприятия «Росатома» АО «ТВЭЛ», АО «Русатом энерго интернешнл» и RAOS Project подали иск в Арбитражный суд Москвы к энергетической компании Fortum и производителю стали из Финляндии Outokumpu. Об этом сообщает ТАСС.

В материале говорится, что российская госкорпорация требует взыскать с иностранного бизнеса почти 228 миллиардов рублей убытков, причиненных неправомерным расторжением контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1» и рядом других нарушений, включая отказ в возврате займа.

Контракт на строительство был заключен в 2013 году. Весной 2022-го подписавшая его финская Fennovoima объявила о расторжении соглашения, объяснив такой шаг задержками со стороны российской стороны. Позднее, напоминает агентство, международный совет по разрешению споров признал предпринятые шаги, включая отказ Fennovoima в приемке работ, выполненных RAOS Project, неправомерным.

В 2023 году российские активы Fortum, стоимость которых в компании оценивали в 1,7 миллиарда евро, указом президента РФ Владимира Путина передали под временное управление Росимущества. После этого в Финляндии уведомили российскую сторону о планах добиваться компенсации в международном суде. Также в Fortum подчеркивают, что считают бизнес, о котором идет речь, своим. В России, впрочем, этого факта не оспаривают — в Кремле отмечали, что указ главы государства не лишает владельцев их активов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Махачкале совершено вооруженное нападение на экипаж ДПС. Один полицейский погиб, два бандита ликвидированы, двое других скрылись

    Россиянам раскрыли цены на отдых в отелях «все включено» в Крыму

    Россиянам дали важный совет при покупке жилья

    Репетитор занимался с 400 учениками и умер от переработок

    В Ватикане назвали число прибывших в Рим для выборов Папы Римского кардиналов

    Сати Казанова потеряла ребенка на раннем сроке

    Экс-депутат назвала условия переименования Волгограда в Сталинград

    На Западе оценили влияние итогов выборов в Румынии на Украину

    Военный раскрыл особенности попытавшейся прорваться под Курском американской техники

    Саудиты повысили цену на нефть для некоторых стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости