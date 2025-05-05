Роспотребнадзор опроверг сообщение о запрете акции «Солдатская каша»

Роспотребнадзор опроверг данные о запрете полевых кухонь к 9 Мая

Распространившиеся в сети сведения о том, что Роспотребнадзор рекомендовал запретить «Солдатскую кашу» во время акции «Бессмертный полк», оказались фейком. Ведомство опровергло подобные планы.

Было опубликовано фото якобы Постановления главного санитарного врача России Анны Поповой. Рекомендации запретить акции «Фронтовая поляна» и «Солдатская каша» связали с высоким риском несоблюдения санитарно-гигиенических норм и требований. В документе отмечалось, что проведение таких мероприятий в очной форме возможно лишь в тех случаях, когда не территории субъекта РФ не наблюдается всплесков острых инфекционных заболеваний.

Роспотребнадзор не сообщал о резких всплесках инфекционных заболеваний и неблагоприятной обстановке в каких-либо регионах. Кроме того, на сайте Роспотребнадзора не удалось найти Постановления главного санитарного врача о запрете полевых кухонь на время «Бессмертного полка». На сайте ведомства также ничего не сказано о возможной отмене акций, приуроченных к 9 Мая.

Надзорное ведомство в своем Telegram-канале прокомментировало эти сообщения. «Данная информация является полностью недостоверной! Будьте внимательны! Роспотребнадзор направил официальный запрос в редакции с просьбой предоставить информацию об источнике», — говорится в заявлении.

Сообщение о запрете полевых кухонь во время «Бессмертного полка» получило широкое распространение в российских СМИ. Многие издания и агентства выпустили материалы с опровержением этих сведений — ТАСС, «Известия», «Москва 24», RT, РБК, «Российская газета» и другие.

Информация о запрете полевой кухни во время «Бессмертного полка» является фейком. Роспотребнадзор опроверг эти сообщения, призвав граждан быть бдительными.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».