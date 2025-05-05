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08:16, 5 мая 2025Силовые структуры

Российский школьник работал на обманывавших пенсионерок мошенников ради 10 тысяч рублей

В Севастополе 15-летнего подростка задержали за помощь мошенникам
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pixabay

В Севастополе задержали 15-летнего российского школьника, работавшего на мошенников. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба МВД.

По данным следствия, все началось с обращения двух пенсионерок 81 и 86 лет, которые лишились средств из-за представившихся сотрудниками правоохранительных органов мошенников. Думая, что они спасают попавших в ДТП родственников женщины передали сбережения таксистам, а те отдали их школьнику, роль которого состояла в переводе украденных денег мошенника. Вознаграждение 15-летнего подростка составило 10 тысяч рублей.

На допросе задержанный пособник мошенников рассказал, что нашел такой способ заработка во время поиска подработки в интернете. Материалы в отношении подростка переданы в подразделение по делам несовершеннолетних УМВД России по Севастополю для принятия профилактических мер.

Ранее в Москве 13-летний школьник поджег участковый пункт полиции на улице Михайлова по указке украинских мошенников.

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