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17:04, 5 мая 2025Из жизни

Семья нашла пропавшую собаку спустя четыре года в 1600 километрах от дома

В США семья нашла собаку спустя четыре года после ее исчезновения в другом штате
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Peter Kneffel / DPA / Globallookpress.com

В США семья воссоединилась с собакой, которую считала пропавшей навсегда. Об этом пишет People.

Английский бульдог по кличке Рим исчез в январе 2021 года в штате Калифорния. Владельцы выпустили его погулять на заднем дворе, и он сбежал. Они тщетно пытались найти Рима: расклеивали объявления, просили о помощи соседей, обращались в полицию.

Собаку неожиданно нашли спустя четыре года в 1600 километрах от дома. Неравнодушный прохожий заметил Рима привязанным к воротам магазина в штате Техас. Вместе с ним была маленькая чихуахуа. Он отнес собак в приют. Его сотрудники и позвонили владельцам Рима.

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Чтобы встретиться с любимым питомцем, семья приехала в Техас и забрала его домой. «Сейчас мы — клубок эмоций, — заявили хозяева бульдога. — Мы так рады его видеть».

Ранее сообщалось, что в Великобритании хозяйка воссоединилась с любимой черепахой Леонардо спустя девять месяцев после ее исчезновения. У животного воспалился глаз, в остальном у него нет проблем со здоровьем.

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