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12:11, 5 мая 2025Культура

SHAMAN и Лепс вместе сходили на свидание

SHAMAN и Мизулина сходили на двойное свидание с Лепсом и Кибой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал Екатерины Мизулиной

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, и народный артист России Григорий Лепс вместе сходили на свидание со своими возлюбленными — Екатериной Мизулиной и Авророй Кибой. Соответствующий пост опубликовала глава Лиги безопасного интернета в Telegram.

Мизулина поделилась фотографией тарелки, подписанной ею, Дроновым, Лепсом и Кибой. 19-летняя возлюбленная Лепса в соцсетях также опубликовала видео из ресторана, который посетили знаменитости.

Ранее стало известно, что Григорий Лепс решил отложить свадьбу с Авророй Кибой.

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