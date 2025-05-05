SHAMAN и Лепс вместе сходили на свидание

SHAMAN и Мизулина сходили на двойное свидание с Лепсом и Кибой

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, и народный артист России Григорий Лепс вместе сходили на свидание со своими возлюбленными — Екатериной Мизулиной и Авророй Кибой. Соответствующий пост опубликовала глава Лиги безопасного интернета в Telegram.

Мизулина поделилась фотографией тарелки, подписанной ею, Дроновым, Лепсом и Кибой. 19-летняя возлюбленная Лепса в соцсетях также опубликовала видео из ресторана, который посетили знаменитости.

Ранее стало известно, что Григорий Лепс решил отложить свадьбу с Авророй Кибой.