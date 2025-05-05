Шансы Рубио и Вэнса стать преемниками Трампа оценили

Американист Дудаков: Трамп создает для Вэнса конкуренцию, продвигая Рубио

Президент США Дональд Трамп создает для вице-президента Джей Ди Вэнса конкуренцию, продвигая кандидатуру госсекретаря Марко Рубио на будущие президентские выборы. Об этом заявил американист Малек Дудаков, передает газета «Известия».

«Трамп не хотел бы в полной мере уже сейчас поддерживать выдвижение Вэнса, чтобы тот заранее не зазвездился. Поэтому [Трамп] пытается составить ему конкуренцию, предлагает кандидатуру Марко Рубио, который тоже, скорее всего, имеет президентские амбиции», — сказал он.

В то же время шансы Рубио на победу в республиканских праймериз оцениваются как невысокие. Однако, по словам Дудакова, кандидатом от Республиканской партии может стать и другой политик — в том числе из числа тех, с кем у Трампа напряженные отношения, например губернатор Флориды Рон Десантис.

Ранее в беседе с NBC Трамп уже называл возможных преемников на посту президента, упомянув среди них как Рубио, так и Вэнса. До этого он подчеркивал, что не намерен избираться на третий срок, несмотря на поддержку со стороны сторонников, подчеркнув, что американские законы этого не позволяют.