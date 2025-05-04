Трамп назвал возможных преемников

Трамп назвал Рубио и Вэнса возможными преемниками

Президент США Дональд Трамп высказался о своих возможных преемниках. Об этом он заявил в беседе с NBC.

«Я хочу (...) передать это кому-то другому, в идеале — великому республиканцу», — сказал Трамп.

Среди «великолепных республиканцев» он назвал госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса. По словам президента США, в Республиканской партии много хороших людей.

Трамп заявил, что хотел бы ограничиться двумя президентскими сроками. Он подчеркнул, что американские законы не позволяют избираться на третий срок.

Ранее о преемнике высказался президент России Владимир Путин. Он указал, что постоянно думает о преемнике: смотрит и оценивает потенциал каждого из возможных кандидатов на пост президента. Однако, по его словам, выбор будет за россиянами.