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13:54, 5 мая 2025Россия

Собянин рассказал о средней продолжительности жизни москвичей

Собянин: Средняя продолжительность жизни москвичей приблизилась к 80 годам
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Средняя продолжительность жизни жителей Москвы приблизилась к 80 годам. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, чьи слова приводит ТАСС.

Градоначальник назвал эти данные во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Хороший европейский результат, мировой результат в целом. С учетом того, что у нас в любом случае климат другой, совсем условия другие», — сказал Собянин главе государства.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал решение Всемирной организации здравоохранения повысить возраст молодежи до 44 лет, отметив, что многие страны уже приняли аналогичные стандарты. На сегодня в России под определение молодежи попадают россияне в возрасте от 14 до 35 лет.

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