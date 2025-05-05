Стала известна судьба пострадавших от авиаудара США по Йемену россиян

Пострадавший от ударов США по Йемену российский моряк прооперирован в Москве

Один из российских моряков, который пострадал вследствие авиаудара США по порту Рас-Иса в Йемене, прооперирован в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Сейчас три пострадавших моряка уже находятся в России, одному уже сделали операцию в Москве. Их состояние оценивается как хорошее, угроз жизни нет», — передает агентство.

Вечером 26 апреля министр иностранных дел и экспатриантов в сформированном движением «Ансар Аллах» (хуситами) правительстве Джамаль Амир сообщил, что из-за авиаудара США среди членов экипажа нефтяного танкера Seven Pearls были ранены три российских моряка. В частности, Роман Кашпур находился в состоянии средней степени тяжести, а Игорь Казаченко и Артем Ванин были госпитализированы с легкими ранениями.

Позже стало известно, что пострадавших российских моряков перевезли на лечение в столицу Йемена Сану.