Стали известны подробности о снятых мертвыми с окон после взрыва в квартире в Москве

Shot: Снятый мертвым с окна после взрыва в Москве мужчина был предпринимателем

Мужчина, снятый мертвым с окна после взрыва в квартире в доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы, был предпринимателем. Он переехал в столицу из Тверской области. Такие подробности стали известны Telegram-каналу Shot.

Собственница квартиры поведала изданию, что мужчина проживал в квартире вместе с возлюбленной. По ее словам, арендаторы вели себя адекватно, платили вовремя и квартиру содержали в приличном состоянии.

Когда последний раз специалисты проверяли газовое оборудование, владелица не припомнила.

До этого сообщалось, что в результате взрыва с последующим пожаром оказались повреждены две соседние квартиры, а также межквартирные и межэтажные перекрытия и чердак.

После пожара, случившегося вечером 4 мая, 18 человек обратились за медицинской помощью, шестерых госпитализировали (один позже от госпитализации отказался), среди них двое детей. Четверых граждан спасти не удалось.