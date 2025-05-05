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11:37, 5 мая 2025Россия

Стало известно о результатах попытки прорыва ВСУ в Курской области

Военкор Котенок: Российские военные отражают попытку прорыва ВСУ под Курском
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Российские военные дали бой Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Теткино и Попово-Лежачи в Курской области, у украинских подразделений уже есть потери в технике. О результатах атаки ВСУ стало известно из сообщения военкора Юрия Котенка в Telegram.

По словам военного корреспондента, ВСУ пытаются прорваться через минные поля на машинах разминирования.

«Бойцы русской армии отражают попытку прорыва», — написал в блоге Котенок.

Другие военкоры описали ситуацию на границе Курской области как «новое наступление бронегрупп ВСУ».

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