Стало известно о результатах попытки прорыва ВСУ в Курской области

Военкор Котенок: Российские военные отражают попытку прорыва ВСУ под Курском

Российские военные дали бой Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Теткино и Попово-Лежачи в Курской области, у украинских подразделений уже есть потери в технике. О результатах атаки ВСУ стало известно из сообщения военкора Юрия Котенка в Telegram.

По словам военного корреспондента, ВСУ пытаются прорваться через минные поля на машинах разминирования.

«Бойцы русской армии отражают попытку прорыва», — написал в блоге Котенок.

Другие военкоры описали ситуацию на границе Курской области как «новое наступление бронегрупп ВСУ».