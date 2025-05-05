Стало известно о серьезных успехах ВС России на одном направлении

Глава ДНР Пушилин сообщил об успехах ВС России на краснолиманском направлении

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об успехах Вооруженных сил (ВС) России на краснолиманском направлении. Его слова передает ТАСС.

По его словам, наиболее активное продвижение российских сил фиксируется на краснолиманском направленим. «Теперь мы видим достаточно серьезные успехи в районе населенного пункта Торское», — заявил Пушилин.

До этого сообщалось, что Российская армия «проламывает» оборону Вооруженных сил Украины на участке Ямполовка-Торское. Тогда же отмечалось, что интенсивность боев в районе Лимана «достаточно высока».

Ранее Денис Пушилин сообщал, что российские военные продвигаются на двух направлениях в ДНР. Тогда речь шла о красноармейском и константиновском направлениях.