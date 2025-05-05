Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:43, 5 мая 2025Культура

Супруг звезды «Гостьи из будущего» отреагировал на новости о ее страшной болезни

Муж актрисы Наталии Гусевой-Мурашкевич Сергей опроверг слухи о ее борьбе с раком
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Гостья из будущего»

Супруг звезды фильма «Гостья из будущего» Наталии Гусевой-Мурашкевич Сергей Амбиндер прокомментировал новости о борьбе актрисы с онкологическим заболеванием. Его слова передает портал «Абзац».

Муж всенародно любимой артистки, сыгравшей Алису Селезневу, опроверг появившиеся в СМИ сообщения о прогрессирующем у нее раке, которому Наталия противостоит уже несколько лет.

«Я не знаю, откуда появилась такая информация. Она чувствует себя хорошо, у нее все в порядке», — заявил журналистам Сергей.

Известно, что после головокружительного успеха «Гостьи из будущего» Наталия завершила карьеру киноактрисы и стала биохимиком. Гусева-Мурашкевич несколько раз появлялась в различных проектах в эпизодических ролях или камео. В 2017 году она заявила о решении окончательно посвятить себя воспитанию дочери Софии и уйти из шоу-бизнеса.

Ранее стало известно, что в новой экранизации приключений Алисы Селезневой роль главной героини досталась молодой актрисе Дарье Верещагиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Махачкале совершено вооруженное нападение на экипаж ДПС. Один полицейский погиб, два бандита ликвидированы, двое других скрылись

    Россиянам раскрыли цены на отдых в отелях «все включено» в Крыму

    Россиянам дали важный совет при покупке жилья

    Репетитор занимался с 400 учениками и умер от переработок

    В Ватикане назвали число прибывших в Рим для выборов Папы Римского кардиналов

    Сати Казанова потеряла ребенка на раннем сроке

    Экс-депутат назвала условия переименования Волгограда в Сталинград

    На Западе оценили влияние итогов выборов в Румынии на Украину

    Военный раскрыл особенности попытавшейся прорваться под Курском американской техники

    Саудиты повысили цену на нефть для некоторых стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости