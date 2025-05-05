Террористов-подростков назвали новой угрозой для Европы

WSJ: Террористы в Европе становятся моложе

Властям европейских стран становится сложнее выслеживать террористов, потому что ими все чаще становятся молодые люди и подростки. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«За последние месяцы по всей Европе были арестованы десятки подростков в возрасте от 14 лет по подозрению в подготовке нападений на музыкальные площадки, торговые центры и религиозные учреждения», — пишет издание.

Как отмечает WSJ, молодежь все чаще вовлекается в экстремистские онлайн-сообщаества, что только усугубляет проблему. «Растущая подростковая угроза для Европы исходит в первую очередь от исламистов», — констатируют авторы материала.