В ФСБ рассказали о вербовке молодежи в террористы со стороны соседней страны

Бортников: Киев вербует молодежь в террористы

Спецслужбы Украины вербуют молодежь в террористы при помощи пропаганды националистических формирований в соцсетях. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает РИА Новости.

По словам Бортникова, Киев также вовлекает в террористическую деятельность подростков. Делается это через социальные сети, добавил директор ФСБ.

Ранее Бортников заявил, что военная разведка Украины имеет непосредственное отношение к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».