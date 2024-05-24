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08:59, 24 мая 2024Силовые структуры

В ФСБ рассказали о вербовке молодежи в террористы со стороны соседней страны

Бортников: Киев вербует молодежь в террористы
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Gavriil Grigorov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Спецслужбы Украины вербуют молодежь в террористы при помощи пропаганды националистических формирований в соцсетях. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает РИА Новости.

По словам Бортникова, Киев также вовлекает в террористическую деятельность подростков. Делается это через социальные сети, добавил директор ФСБ.

Ранее Бортников заявил, что военная разведка Украины имеет непосредственное отношение к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

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