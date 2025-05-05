Трамп нашел новую угрозу США

Трамп назвал произведенные за пределами США фильмы угрозой и пропагандой

Фильмы, произведенные за пределами США, являются угрозой национальной безопасности и пропагандой. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Киноиндустрия в США почти разрушена. Другие страны пытаются увести наших режиссеров и студии. Голливуд и многие другие места для съемок опустошаются. Это согласованные усилия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности. Это, в дополнение ко всему прочему, и пропаганда! (...). МЫ СНОВА ХОТИМ ФИЛЬМЫ, СДЕЛАННЫЕ В АМЕРИКЕ!» — подчеркнул глава Белого дома.

В качестве ответной меры и борьбы с «новой угрозой США» Трамп заявил, что уполномочил министерство торговли «немедленно начать процесс введения 100-процентной пошлины на все фильмы, произведенные за рубежом, которые затем отправляются в страну».

Ранее Трамп сообщил, что в определенный момент снизит импортные пошлины в отношении КНР, поскольку без этой меры Вашингтон и Пекин не смогут вести друг с другом бизнес. При этом президент США не указал, в какие сроки он намерен снизить таможенные пошлины для Китая.

