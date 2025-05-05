Трамп отказался рассказать о переговорах с Путиным

Трамп отказался раскрыть журналисту WSJ детали идущих с Путиным переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент идут переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Стенограмма встречи с журналистами опубликована на Forth News.

Во время общения с пресс-пулом Белого дома журналист газеты The Wall Street Journa спросил Трампа, «есть ли какие-то обновления по переговорам» с Путиным. Однако глава государства не стал раскрывать детали диалога с российским коллегой.

«Я бы не стал рассказывать Wall Street Journal, потому что я бы зря потратил время. Переговоры идут, но я не хочу говорить с Wall Street Journal», — отказался он.

Ранее Трамп заявил, что существует очень хороший шанс добиться мира Украине. По его словам, возможность урегулировать конфликт есть, но этому мешает огромная ненависть, которую он наблюдает между сторонами.