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03:41, 5 мая 2025Мир

Трамп отказался рассказать о переговорах с Путиным

Трамп отказался раскрыть журналисту WSJ детали идущих с Путиным переговоров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент идут переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Стенограмма встречи с журналистами опубликована на Forth News.

Во время общения с пресс-пулом Белого дома журналист газеты The Wall Street Journa спросил Трампа, «есть ли какие-то обновления по переговорам» с Путиным. Однако глава государства не стал раскрывать детали диалога с российским коллегой.

«Я бы не стал рассказывать Wall Street Journal, потому что я бы зря потратил время. Переговоры идут, но я не хочу говорить с Wall Street Journal», — отказался он.

Ранее Трамп заявил, что существует очень хороший шанс добиться мира Украине. По его словам, возможность урегулировать конфликт есть, но этому мешает огромная ненависть, которую он наблюдает между сторонами.

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