Трамп заявил о хороших переговорах по России и Украине

Трамп: За последние два дня были очень хорошие разговоры по России и Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что на прошедших выходных провел «очень хорошие» переговоры по России и Украине. Его слова приводит РИА Новости.

В беседе с журналистами из пула Белого дома Трамп заявил об удачных диалогах по конфликту России и Украины.

«У нас были очень хорошие разговоры по России и Украине на выходных. За последние два дня, на самом деле», — отметил он.

При этом американский президент добавил, что между сторонами конфликта остается «много ненависти».

Ранее Трамп отказался рассказать о переговорах с Путиным. «Я бы не стал рассказывать Wall Street Journal, потому что я бы зря потратил время. Переговоры идут, но я не хочу говорить с Wall Street Journal», — отметил он.