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13:36, 5 мая 2025Путешествия

Турист упал с лестницы и не выжил после бурной ночи на курорте Таиланда

The Phuket News: Пьяный турист упал с лестницы в отеле на Пхукете и не выжил
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Nicoleta Ionescu / Shutterstock / Fotodom

Австралийский турист упал с лестницы отеля в Таиланде и не выжил. Об этом сообщил портал The Phuket News.

Уточняется, что 59-летний мужчина повел бурную ночь на курорте Пхукет, выпивая вместе с женой. Пара вернулась в гостиницу после полуночи 1 мая.

Когда супруги поднимались по лестнице в свой номер, пьяный австралиец не удержался на ногах и упал спиной вниз. Спасатели доставили мужчину в больницу с серьезными травмами головы, однако врачи не смогли его спасти.

Ранее в Риме американец захотел сделать эффектное селфи у Колизея и упал на железный забор. Спину мужчины проткнул металлический штырь, однако ему удалось выжить.

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