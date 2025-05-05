Турист упал с лестницы и не выжил после бурной ночи на курорте Таиланда

The Phuket News: Пьяный турист упал с лестницы в отеле на Пхукете и не выжил

Австралийский турист упал с лестницы отеля в Таиланде и не выжил. Об этом сообщил портал The Phuket News.

Уточняется, что 59-летний мужчина повел бурную ночь на курорте Пхукет, выпивая вместе с женой. Пара вернулась в гостиницу после полуночи 1 мая.

Когда супруги поднимались по лестнице в свой номер, пьяный австралиец не удержался на ногах и упал спиной вниз. Спасатели доставили мужчину в больницу с серьезными травмами головы, однако врачи не смогли его спасти.

Ранее в Риме американец захотел сделать эффектное селфи у Колизея и упал на железный забор. Спину мужчины проткнул металлический штырь, однако ему удалось выжить.