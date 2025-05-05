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00:12, 5 мая 2025Россия

В 2024 году в многоэтажке на улице Генерала Тюленева уже происходил взрыв

Shot: В 2024 году на улице Тюленева уже происходил взрыв в том же подъезде
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Взрыв в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева стал не первым — в январе 2024 года там уже взрывался газ, при этом в том же самом подъезде. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

«По словам соседей, прошлой зимой взрыв прогремел в квартире на шестом этаже. Тогда жилище выгорело полностью», — уточняется в сообщении. Однако в прошлый раз никто не погиб, обошлось без серьезных последствий.

Как отметили жильцы, с тех пор в доме регулярно проверяли газовое оборудование.

Взрыв в доме на улице Генерала Тюленева прогремел вечером 4 мая. По предварительным данным, пострадали не менее 18 человек, еще 3 погибли.

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