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13:33, 5 мая 2025Силовые структуры

Въехавшую за рулем Gelandewagen в людей на террасе кафе многодетную россиянку арестовали

Суд Петербурга арестовал многодетную мать, сбившую на Gelandewagen людей в кафе
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал местную жительницу Ирину Кулаго, которая за рулем белого внедорожника Gelandewagen въехала в людей на террасе кафе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Обвиняемой в хулиганстве женщине избрали меру пресечения до 3 июля. Адвокат просил не заключать ее под стражу, ссылаясь на наличие троих малолетних детей, однако получил отказ.

По данным следствия, 3 мая Кулаго наехала на стоявшего на пешеходном переходе мужчину, в результате чего он получил повреждение голеностопного сустава. На следующий день ее задержали и предъявили обвинение.

ДТП на улице Рубинштейна попало на видео. Сообщалось, что водительница была пьяна и не справилась с управлением. Пострадавший — 32-летний гражданин Сирии.

Женщина скрылась с места происшествия, позже ее догнали и задержали сотрудники ДПС, она отказалась от освидетельствования.

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