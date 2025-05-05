Въехавшую за рулем Gelandewagen в людей на террасе кафе многодетную россиянку арестовали

Суд Петербурга арестовал многодетную мать, сбившую на Gelandewagen людей в кафе

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал местную жительницу Ирину Кулаго, которая за рулем белого внедорожника Gelandewagen въехала в людей на террасе кафе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Обвиняемой в хулиганстве женщине избрали меру пресечения до 3 июля. Адвокат просил не заключать ее под стражу, ссылаясь на наличие троих малолетних детей, однако получил отказ.

По данным следствия, 3 мая Кулаго наехала на стоявшего на пешеходном переходе мужчину, в результате чего он получил повреждение голеностопного сустава. На следующий день ее задержали и предъявили обвинение.

ДТП на улице Рубинштейна попало на видео. Сообщалось, что водительница была пьяна и не справилась с управлением. Пострадавший — 32-летний гражданин Сирии.

Женщина скрылась с места происшествия, позже ее догнали и задержали сотрудники ДПС, она отказалась от освидетельствования.