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15:42, 3 мая 2025Россия

Женщина на «Гелендвагене» въехала в людей на террасе кафе в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге женщина на дорогой машине въехала в террасу кафе
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Женщина на белом «Гелендвагене» въехала в террасу летнего кафе в Санкт-Петербурге. Об этом пишет паблик «ВКонтакте» «Дорожный инспектор».

Нетрезвая водительница за рулем дорогого автомобиля марки «Мерседес» не справилась с управлением и въехала в людей, которые стояли возле летней террасы кафе на улице Рубинштейна. В результате ее действий травму получил 32-летний гражданин Сирии — он попал под колеса и сломал голень.

Возмущенные посетители кафе бросились к машине в надежде остановить правонарушительницу, но женщина скрылась с места происшествия. Позже ее догнали и задержали сотрудники ДПС, она отказалась от освидетельствования.

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Ранее сообщалось, что 2 мая автомобиль Mercedes Gelandewagen врезался в группу людей около трамвайной остановки в Штутгарте. В результате случившегося пострадали восемь человек, трое из которых получили серьезные травмы. Водитель был задержан.

Вот это да!
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