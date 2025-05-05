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09:52, 5 мая 2025Мир

В Германии назвали министра обороны в новом правительстве

Bild: Писториус останется министром обороны в новом правительстве Германии
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Борис Писториус останется на посту министра обороны в новом правительстве Германии. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники.

«Борис Писториус (...) остается министром обороны. Самый популярный политик Германии должен сделать бундесвер пригодным к войне», — утверждается в публикации.

По данным издания, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получит семь министерских портфелей в правительстве, как и Христианско-демократический союз (ХДС). Председатель СДПГ Ларс Клингбайль станет вице-канцлером и министром финансов.

Ранее стало известно, что общий рейтинг коалиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и СДПГ, которые формируют новое правительство Германии, снизился до 41 процента.

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