В Германии назвали министра обороны в новом правительстве

Bild: Писториус останется министром обороны в новом правительстве Германии

Борис Писториус останется на посту министра обороны в новом правительстве Германии. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники.

«Борис Писториус (...) остается министром обороны. Самый популярный политик Германии должен сделать бундесвер пригодным к войне», — утверждается в публикации.

По данным издания, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получит семь министерских портфелей в правительстве, как и Христианско-демократический союз (ХДС). Председатель СДПГ Ларс Клингбайль станет вице-канцлером и министром финансов.

Ранее стало известно, что общий рейтинг коалиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и СДПГ, которые формируют новое правительство Германии, снизился до 41 процента.