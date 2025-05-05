В Госдуме призвали Зеленского не мнить себя неприкасаемым

Депутат Госдумы Шеремет призвал Зеленского не мнить себя неприкасаемым

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского не мнить себя неприкасаемым и помнить о наказании за совершенные преступления. Об этом сообщает РИА Новости.

Так он прокомментировал угрозы украинского политика участникам парада в честь 80-летия Победы в Москве.

«Угрожающему всему миру взращенному Западом диктатору Зеленскому не стоит мнить себя неприкасаемым. Это с его стороны большое заблуждение. Его обязательно настигнет наказание и справедливое возмездие за все содеянные преступления», — сказал парламентарий.

Шеремет отметил, что Зеленский не сможет уйти от ответственности, спрятавшись в бункере.