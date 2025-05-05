Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:53, 5 мая 2025Россия

В Госдуме призвали Зеленского не мнить себя неприкасаемым

Депутат Госдумы Шеремет призвал Зеленского не мнить себя неприкасаемым
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Eva Korinkova / Reuters

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского не мнить себя неприкасаемым и помнить о наказании за совершенные преступления. Об этом сообщает РИА Новости.

Так он прокомментировал угрозы украинского политика участникам парада в честь 80-летия Победы в Москве.

«Угрожающему всему миру взращенному Западом диктатору Зеленскому не стоит мнить себя неприкасаемым. Это с его стороны большое заблуждение. Его обязательно настигнет наказание и справедливое возмездие за все содеянные преступления», — сказал парламентарий.

Шеремет отметил, что Зеленский не сможет уйти от ответственности, спрятавшись в бункере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Россия «хочет всю Украину», но Москве придется отказаться от таких притязаний. Что нового он сказал о мире?

    В заготовках для шашлыка в Москве нашли кишечную палочку

    Названа новая старейшая жительница планеты

    В Госдуме призвали Зеленского не мнить себя неприкасаемым

    Стало известно о попытке ВСУ уничтожить мосты через реку в Курской области

    На Украине нашли причину не атаковать парад Победы в Москве

    Стало известно о погибших во время атаки беспилотников ВСУ на Курскую область

    Названа возможная цель нового наступления ВСУ в Курской области

    В России отреагировали на попытки ВСУ снова захватить Курскую область

    Подполковник и капитан российского МВД пропали после поездки на рыбалку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости