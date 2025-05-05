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12:48, 5 мая 2025Россия

В Кремле ответили на вопрос об участии военных КНДР в параде Победы в Москве

Песков: Данных об участии военных КНДР в параде Победы в Москве пока нет
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Данных об участии военных Корейской народно-демократической республики (КНДР) в параде Победы в Москве пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я пока, к сожалению, не располагаю такой информацией. Как только она у меня появится, я поделюсь с вами», — обозначил Песков на брифинге.

Пресс-секретарь российского президента также не смог ответить на вопрос о том, планирует ли президент России Владимир Путин встретиться с корейскими бойцами и наградить их за помощь в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россия официально признала участие корейских военнослужащих в боях за Курскую область в день, когда глава Генштаба России Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении приграничного российского региона. Президент России, в свою очередь, поблагодарил подразделения армии КНДР и лично Ким Чен Ына за оказанное содействие.

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