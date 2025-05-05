В Москве подростки со словами «пусть на родину валит» не пустили в лифт мать с ребенком

В Москве подростки не пустили в лифт в ТЦ мать с ребенком из-за национальности

В Москве подростки со словами «пусть на родину валит» не пустили в лифт в торговом центре (ТЦ) «Калейдоскоп» мать с ребенком. Женщина рассказала Telegram-каналу «Осторожно, новости», что столкнулась с агрессией несовершеннолетних из-за национальности.

В беседе с изданием она отметила, что школьники заблокировали лифт и отказались впустить ее с коляской. Она подозревает, что подростки хотели задеть ее из-за азиатской внешности.

Женщина пояснила, что до этого она пропустила пенсионерку. Позже за молодую мать вступился один из посетителей.

До этого сообщалось, что в Подмосковье подросток устроил пожар в торговом центре по указанию мошенников.

Из-за возгорания спасатели эвакуировали 60 человек, в том числе 15 детей. Впоследствии пожар ликвидировали на площади 100 квадратных метров.