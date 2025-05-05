Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:20, 5 мая 2025Россия

В Москве подростки со словами «пусть на родину валит» не пустили в лифт мать с ребенком

В Москве подростки не пустили в лифт в ТЦ мать с ребенком из-за национальности
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Москве подростки со словами «пусть на родину валит» не пустили в лифт в торговом центре (ТЦ) «Калейдоскоп» мать с ребенком. Женщина рассказала Telegram-каналу «Осторожно, новости», что столкнулась с агрессией несовершеннолетних из-за национальности.

В беседе с изданием она отметила, что школьники заблокировали лифт и отказались впустить ее с коляской. Она подозревает, что подростки хотели задеть ее из-за азиатской внешности.

Женщина пояснила, что до этого она пропустила пенсионерку. Позже за молодую мать вступился один из посетителей.

До этого сообщалось, что в Подмосковье подросток устроил пожар в торговом центре по указанию мошенников.

Из-за возгорания спасатели эвакуировали 60 человек, в том числе 15 детей. Впоследствии пожар ликвидировали на площади 100 квадратных метров.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ведут новое наступление на Курскую область. Подорваны мосты, на границе завязались тяжелые бои

    Под Москвой произошло смертельное ДТП с двумя фурами

    Собянин рассказал о средней продолжительности жизни москвичей

    Продолжительность войны между Индией и Пакистаном оценили

    Депутат Рады объяснил угрозы Зеленского

    В России запустили объединяющее миллионы людей приложение

    Бегство бойцов ВСУ после попытки прорыва границы в Курской области сняли на видео

    Президент «Динамо-Владивосток» прокомментировал избиение футболиста клуба

    Россиянин пойдет под суд за совершенную 25 лет назад расправу на двумя женщинами

    В Минске заметили БТР с «мангалом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости