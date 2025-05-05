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10:10, 5 мая 2025Россия

В России таксист-мигрант забрал у инвалида телефон в качестве оплаты

В Санкт-Петербурге таксист-мигрант забрал у инвалида телефон в качестве оплаты
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге таксист-мигрант забрал у пассажира с инвалидностью телефон в качестве оплаты проезда. Об инциденте сообщает портал 78.ru.

По данным издания, вечером в воскресенье, 4 мая, таксист подвозил мужчину без ноги. Когда по окончанию поездки пассажир протянул купюру в качестве оплаты, у водителя не оказалось сдачи. Клиент решил выйти из машины, не оплатив, но водитель забрал у него телефон.

За пассажира вступились прохожие — они вернули владельцу телефон и вызвали полицию. Однако таксист не стал дожидаться сотрудников правоохранительных органов и решил разобраться в ситуации иначе — он позвонил знакомым, которые приехали и вновь отобрали у мужчины телефон, после чего вся компания скрылась с места происшествия.

Вскоре таксиста удалось задержать. В отношении него составили административный протокол. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве таксист выставил счет матери участника специальной военной операции на 19 тысяч рублей. После звонка в полицию он снизил цену до 5 тысяч рублей.

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