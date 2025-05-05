В российском регионе многодетная жена участника СВО заявила о нападении на сына

В Краснослободске жена участника СВО заявила о нападении на 14-летнего сына

В Краснослободске Волгоградской области многодетная жена участника специальной военной операции (СВО) на Украине заявила о нападении на 14-летнего сына. Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

Россиянка отметила, что ее средний сын в конце апреля отправился с другом на прогулку. Сама она в городе отсутствовала, поскольку возила других детей в монастырь.

Подростки, по словам родительницы, сорвали несколько веток сирени и сели на лавочку перед одним из домов. Их поступок разозлил пенсионерку, пожилая накричала на ребят. После перепалки со старушкой из подъезда вышел нетрезвый мужчина.

Школьники предпочли не ссориться с незнакомцем и уйти, однако тот догнал их и стал угрожать. Жительница Волгоградской области рассказала, что мужчина схватил ее сына за капюшон, нанес удар в челюсть и начал душить.

Женщина пояснила, что провела в отделе с сыном до глубокой ночи, а когда освободились, юноше стало плохо. Спустя день подростка доставили в больницу № 7.

По версии правоохранительных органов, между подростком и мужчиной произошла драка, где пострадали оба. По факту инцидента инициировали проверку.

Ранее сообщалось, что в Самаре мигранты из Узбекистана избили 12-летнего сына участника спецоперации.