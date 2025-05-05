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19:12, 5 мая 2025Экономика

В российском регионе пожаловались на неправильную трату 20 миллионов рублей

В Курской области решили проверить, куда ушли выделенные на озеленение ₽20 млн
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Жители Курской области пожаловались, что выделенные на озеленение региона 20 миллионов рублей потратили неправильно — декоративных растений в парке «Патриот» стало заметно меньше. Врио губернатора российского региона Александр Хинштейн решил проверить, куда ушли эти средства, пишет РИА Новости.

Россияне показали главе региона фотографии парка, где раньше было множество декоративно цветущих растений, но сейчас их стало гораздо меньше. «Было огромное количество цветов. Не нужно быть сверхспециалистом для того, чтобы заранее высаживать многолетние растения, которые каждый год растут и цветут. И делать это не раз в год», — заявил Хинштейн.

В связи с этим врио губернатора поручил проверить, как были потрачены 20 миллионов рублей, которые выделили министерству природных ресурсов на озеленение Курской области.

В Ростове-на-Дону решили необычно озеленить город и начали обматывать столбы искусственным газоном. На эксперимент не потратили бюджетных средств, отметили власти. Представитель администрации уточнил, что ростовчанам такое решение понравилось.

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