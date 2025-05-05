В Швейцарии мужчину оштрафовали за плевок в здание российского консульства

В Швейцарии юриста, плюнувшего в консульство РФ, оштрафовали на 7 тыс. франков

Мужчина в Берне вышел на пробежку, его путь пролегал через консульский отдел посольства России, и он решил плюнуть в это здание. За это его оштрафовали почти на 7 тысяч франков, сообщает газета Blick.

Инцидент произошел в конце февраля 2024 года. Действия мужчины заметила охрана, после чего от бегуна потребовали остановиться, но он проигнорировал это требование. «На следующем перекрестке другие охранники преградили ему путь и повалили его на землю», — сообщает газета.

Выяснилось, что мужчина работает юристом в федеральной компании. Предположительно, он плюнул в сторону российского консульства, так как не согласен с нейтральной позицией Швейцарии по украинскому конфликту, и таким образом он выразил протест.

Его признали виновным в нападении на иностранный символ суверенитета, оштрафовав на 6 900 франков (693 000 рублей). Кроме того, он должен оплатить процедурные расходы в размере 500 франков (50 тысяч рублей). Мужчина не обжаловал это решение.

Ранее агентство Bloomberg писало, что нейтралитет Швейцарии поставил под угрозу ее оборонную промышленность.