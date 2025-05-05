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04:44, 5 мая 2025Мир

В Словакии предупредили об угрозе третьей мировой войны

Парламентарий Гашпар: Втягивание Европы в конфликт с РФ грозит третьей мировой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил об опасности третьей мировой войны из-за попыток втянуть европейские страны в конфликт с Россией. Его слова приводит ТАСС.
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Гашпар отметил, что ряд стран активизировались после призыва президента США Дональда Трампа отказаться от поддержки конфликта на Украине.

«И сразу некоторые европейские страны, например, Великобритания, Франция, Германия задумались о том, что будет дальше. Я воспринимаю это как попытки втянуть в войну против России и европейские страны, но хочется верить, что этого не будет - это бы вызвало третью мировую войну», — отметил он.

Ранее журнал Politico сообщал, что ЕС не может обеспечить внятное перемещение войск в случае гипотетического вооруженного конфликта НАТО. Уточняется, что континентальная система железных дорог и мостов не способна справиться с поставками военной техники.

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