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09:55, 5 мая 2025Силовые структуры

В Турции задержали организатора хищения миллиардов из Социального фонда России

Экс-чиновника Социального фонда РФ задержали в Турции за хищение 2 млрд рублей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Турции задержали Ислама Сейнароева, обвиняемого российскими правоохранительными органами в крупном хищении из Социального фонда России. Об этом сообщает RTVI.

По данным следствия, экс-управляющий игнушского филиала фонда был одним из организаторов хищения 2 миллиардов рублей. Россиянин уехал в Турцию, где чувствовал себя в безопасности и занимался оптовыми поставками клубники и бананов, сдавая в аренду купленные в стране виллы.

Отмечается, что при задержании Сейнароев не оказывал сопротивление. Готовятся документы о его экстрадиции.

В 2012 году Ислам Сейнароев был назначен главой Пенсионного фонда Ингушетии.

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