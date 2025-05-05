В Турции задержали организатора хищения миллиардов из Социального фонда России

Экс-чиновника Социального фонда РФ задержали в Турции за хищение 2 млрд рублей

В Турции задержали Ислама Сейнароева, обвиняемого российскими правоохранительными органами в крупном хищении из Социального фонда России. Об этом сообщает RTVI.

По данным следствия, экс-управляющий игнушского филиала фонда был одним из организаторов хищения 2 миллиардов рублей. Россиянин уехал в Турцию, где чувствовал себя в безопасности и занимался оптовыми поставками клубники и бананов, сдавая в аренду купленные в стране виллы.

Отмечается, что при задержании Сейнароев не оказывал сопротивление. Готовятся документы о его экстрадиции.

В 2012 году Ислам Сейнароев был назначен главой Пенсионного фонда Ингушетии.