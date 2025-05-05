Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:27, 5 мая 2025Россия

Вьетнамский кабан напал на 12-летнюю россиянку возле школы

В Санкт-Петербурге вьетнамский кабан напал на 12-летнюю девочку возле школы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: fotototo / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге вьетнамский кабан напал на 12-летнюю девочку возле школы. Об этом пишет 47news.ru.

По данным издания, две школьницы возвращались домой, когда заметили кабана близ образовательного учреждения. После того как подруга пострадавшей погладила животное, кабан затрясся, а затем побежал на детей и укусил одну из них. Сейчас девочка проходит курс лечения.

Со слов матери подростка, кабана уже не первый раз замечают на самовыгуле около школы. «Ранее его видели и на поводке с хозяином, но на этот раз был, видимо, без него», — сказала она.

Россиянка отметила, что безуспешно пыталась обратиться за помощью к чиновникам. В администрации района ей якобы сказали, что занимаются отловом только бездомных кошек и собак, и посоветовали обратиться в частную клинику.

По данным издания, владельцем животного является 43-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Ранее в Башкирии нашли семилетнего мальчика, который ночью заблудился в лесу. По словам волонтеров, в один момент они наткнулись на огромного кабана и стали переживать, что он мог напасть на мальчика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Махачкале совершено вооруженное нападение на экипаж ДПС. Один полицейский погиб, два бандита ликвидированы, двое других скрылись

    Россиянам раскрыли цены на отдых в отелях «все включено» в Крыму

    Россиянам дали важный совет при покупке жилья

    Репетитор занимался с 400 учениками и умер от переработок

    В Ватикане назвали число прибывших в Рим для выборов Папы Римского кардиналов

    Сати Казанова потеряла ребенка на раннем сроке

    Экс-депутат назвала условия переименования Волгограда в Сталинград

    На Западе оценили влияние итогов выборов в Румынии на Украину

    Военный раскрыл особенности попытавшейся прорваться под Курском американской техники

    Саудиты повысили цену на нефть для некоторых стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости