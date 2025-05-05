Вьетнамский кабан напал на 12-летнюю россиянку возле школы

В Санкт-Петербурге вьетнамский кабан напал на 12-летнюю девочку возле школы

В Санкт-Петербурге вьетнамский кабан напал на 12-летнюю девочку возле школы. Об этом пишет 47news.ru.

По данным издания, две школьницы возвращались домой, когда заметили кабана близ образовательного учреждения. После того как подруга пострадавшей погладила животное, кабан затрясся, а затем побежал на детей и укусил одну из них. Сейчас девочка проходит курс лечения.

Со слов матери подростка, кабана уже не первый раз замечают на самовыгуле около школы. «Ранее его видели и на поводке с хозяином, но на этот раз был, видимо, без него», — сказала она.

Россиянка отметила, что безуспешно пыталась обратиться за помощью к чиновникам. В администрации района ей якобы сказали, что занимаются отловом только бездомных кошек и собак, и посоветовали обратиться в частную клинику.

По данным издания, владельцем животного является 43-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Ранее в Башкирии нашли семилетнего мальчика, который ночью заблудился в лесу. По словам волонтеров, в один момент они наткнулись на огромного кабана и стали переживать, что он мог напасть на мальчика.

