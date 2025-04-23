В российском регионе местный житель нашел пропавшего в ночном лесу мальчика

В Башкирии пропавшего мальчика нашли в поле живым

В Буздякском районе Башкирии завершились поиски семилетнего мальчика, который ночью заблудился в лесу. Об этом сообщают «Краснокамские зори».

Мальчик пропал во время прогулки с бабушкой и дедушкой: они упустили его из виду вечером. Около 40 спасателей и неравнодушных местных жителей отправились искать его ночью 23 апреля. «В лесу всю ночь была просто непроглядная темень, про которую в народе говорят "хоть глаз выколи". А в голове одно: ребенок в сыром и холодном лесу, в этой темени один», — рассказали волонтеры «Башрегионспаса». По их словам, в один момент они наткнулись на огромного кабана и стали переживать, что он мог напасть на мальчика.

Как отметили в «Башрегионспасе», несмотря на усилия добровольцев, они не нашли следов пропавшего ребенка. К утру многие стали уезжать: нужно было ехать на работу или отвозить детей в детский сад или школу. «Но уезжать тяжело. Как оставить ребенка в лесу? Как жить эти несколько часов?» — вспомнили волонтеры. Они уже ожидали смены, готовились ко второму заходу, как вдруг один из местных жителей нашел мальчика живым. Оказалось, что ребенок ночевал в поле. Он сильно испугался и был заплакан.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае несколько учеников младших классов, рискуя собственной жизнью, спасли тонущего сверстника-инвалида, который провалился в полынью. Пострадавшего мальчика домой забрал старший брат.