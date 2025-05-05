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19:24, 5 мая 2025Россия

Военблогер раскрыл возможный замысел Зеленского по обнулению успехов России под Курском

Военблогер Подоляка: Зеленский может пытаться обнулить успехи ВС РФ под Курском
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может пытаться обнулить успехи Вооруженных сил России под Курском. Возможный замысел Украины раскрыл российский военблогер Юрий Подоляка в Telegram.

По словам блогера, планы украинских подразделений могут включать занятие населенного пункта Теткино, и если это случится, освобождение поселка от Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет «далеко не тривиальной задачей».

«Следующим логическим шагом ВСУ здесь вижу удар с юга на Глушково, чтобы (...) отрезать все коммуникации наших сил западнее и нанести им здесь поражение. И в итоге занять значимый плацдарм на Курщине — равноценный утерянному в марте остатку Суджанского», — порассуждал Подоляка о планах Киева по «обнулению» российских успехов.

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Он не исключил, что ВСУ будут пытаться ударить и на других участках российской границы.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что российским войскам можно ждать новых атак ВСУ на Рыльский и Хомутовский районы Курской области.

Вот это да!
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