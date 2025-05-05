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07:36, 5 мая 2025Наука и техника

Выявлен способ замедления возрастных изменений в мозге

A&D: Физическая активность в среднем возрасте снижает риск болезни Альцгеймера
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom  

Повышение уровня физической активности в возрасте от 45 до 65 лет может замедлить развитие патологических изменений, связанных с болезнью Альцгеймера. Об этом рассказывается в исследовании, опубликованном в журнале Alzheimer’s & Dementia.

В исследовании участвовали 337 человек из Каталонии с предрасположенностью к болезни Альцгеймера. Участников наблюдали в течение четырех лет, фиксируя изменения в уровне физической активности и проводя нейровизуализацию для оценки состояния мозга.

Результаты показали: у тех, кто начал регулярно заниматься физической активностью и приблизился к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (150–300 минут умеренной или 75–150 минут интенсивной нагрузки в неделю), было меньшее накопление бета-амилоида — белка, связанного с нарушением работы нейронов и развитием болезни. Чем выше становился уровень активности, тем сильнее проявлялся эффект.

Кроме того, участники, ведущие более активный образ жизни, имели большую толщину коры в тех зонах мозга, которые первыми страдают при болезни Альцгеймера. Даже те, кто не достиг рекомендованных объемов нагрузки, но не вел полностью малоподвижный образ жизни, демонстрировали положительные изменения по сравнению с другими участниками.

Исследователи подчеркивают, что решающим фактором может быть именно наращивание активности со временем, а не только достижение конкретных количественных нормативов. Это делает физическую активность одним из доступных и эффективных инструментов профилактики нейродегенеративных заболеваний.

Вот это да!
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