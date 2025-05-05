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14:03, 5 мая 2025Силовые структуры

За поимку расправившегося с российской пенсионеркой объявили вознаграждение

На Урале за поимку убийцы пенсионерки на ж/д станции заплатят 300 тыс. рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

На Урале за поимку расправившегося с пенсионеркой на екатеринбургской железнодорожной станции мужчины объявили вознаграждение в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, преступление произошло 26 апреля. Пожилая женщина собиралась на день рождения к подруге в Белоярский район. Затем ее обнаружили с пятью ножевыми ранениями на железнодорожных путях на станции Чапаевской. Правоохранители разыскивают мужчину, который попал на записи камер, расположенных на поезде. Юрист семьи пострадавшей рассказал, что у пенсионерки украли кулон. Ее родственники обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. По их словам, у полицейских нет ориентировки на злоумышленника.

Ранее сообщалось, что на Сахалине сын расправился с 73-летней матерью.

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