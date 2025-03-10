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09:54, 10 марта 2025Силовые структуры

Россиянин расправился с матерью-пенсионеркой

На Сахалине сын задушил 73-летнюю мать руками
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

На Сахалине сын расправился с 73-летней матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 3 марта 2025 года мужчина в наркотическом опьянении поссорился с матерью. Он схватил ее за шею руками и стал сдавливать. Спасти пострадавшую не удалось.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Россиянин арестован.

Ранее стало известно, что в Усть-Кане на Алтае осудили опекуна, которая систематически истязала ребенка.

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