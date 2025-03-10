Россиянин расправился с матерью-пенсионеркой

На Сахалине сын расправился с 73-летней матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
По данным ведомства, днем 3 марта 2025 года мужчина в наркотическом опьянении поссорился с матерью. Он схватил ее за шею руками и стал сдавливать. Спасти пострадавшую не удалось.
Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Россиянин арестован.
Ранее стало известно, что в Усть-Кане на Алтае осудили опекуна, которая систематически истязала ребенка.