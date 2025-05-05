Замминистра российского региона сделал из подчиненного личного водителя и пошел под суд

На Кубани будут судить экс-замминистра сельского хозяйства за злоупотребления

В Краснодаре перед судом предстанет бывший заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Во время предварительного следствия установлено, что обвиняемому не был положен личный водитель, однако с января 2023 года по 31 мая 2024-го он поручал подчиненному его возить на служебной машине по личным целям в рабочее время. В результате министерству был причинен ущерб на сумму более 890 тысяч рублей.

Фигурант признал вину и возместил ущерб. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Краснодара для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что бывший свердловский замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын попал под суд за взятку в размере 1,9 миллиона рублей.

